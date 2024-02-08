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Сотрудники «Рязаньэнерго» подвели итоги работы с потребителями за год

В 2023 году в адрес филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» поступило 126 685 обращений граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале «Информбюро».

Отмечается, что порядка 8 тысяч жителей оставили заявки на оказание дополнительных услуг. По вопросам технологического подключения к электрическим сетям поступило более 3 тысяч заявлений.

Количество обращений по сравнению с 2022 годом увеличилось на 21%. Заочно по телефону обратились 104,1 тысяч человек. Через интернет-приемную и интерактивный сервис «Личный кабинет» — 16 065 человек.