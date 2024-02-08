Сотрудники РНПК вручили подарки детям из Рязанской и Херсонской областей в рамках «Елки желаний»

Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании присоединились к участию во Всероссийской акции «Елка желаний» и исполнили мечты детей из Рязанской и Херсонской областей. Велосипеды, синтезаторы, сапборды, наборы для рисования, большие конструкторы «Лего», кибермодель мини-робота, набор юного боксера, компас, графический планшет, батут — вот список детских желаний, которые вручат детям.

«Каждый подарок — это заветная мечта ребенка. Мы с большим удовольствием участвуем в акции, где каждый из нас может стать добрым волшебником и подарить радость тем, кто в этом нуждается. Всем доставим долгожданные подарки, а также пригласим детей на экскурсию в военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ „Патриот“ в Москве, где они смогут познакомиться с различными образцами военной техники, побывают в настоящей партизанской деревне, а также поупражняются на боевых тренажерах-симуляторах», — рассказала лаборант химического анализа цеха № 10 АО «РНПК» Дарина Сюнчалиева.

РНПК в регионе присутствия ведет политику социальной ответственности бизнеса. В зоне ответственности — образовательные, медицинские и культурные учреждения региона, поселок Турлатово Рязанского района, Окский природный биосферный заповедник. Тесно нефтяники сотрудничают со школой-интернатом имени Полетаева, организуя для воспитанников походы в кино, передавая для них сладкие подарки к Новому году. Большое внимание РНПК уделяет бывшим работникам — труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны. Традиционно накануне Дня Победы молодые специалисты завода приезжают к ним в гости с подарками, приглашают на праздничный концерт.