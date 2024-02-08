Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
Птн, 09
-9°
Сбт, 10
-11°
ЦБ USD 91.26 0.11 09/02
ЦБ EUR 98.35 0.26 09/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
5 039
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
6 519
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
12 746
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
12 865
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Сотрудники РНПК вручили подарки детям из Рязанской и Херсонской областей в рамках «Елки желаний»

Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании присоединились к участию во Всероссийской акции «Елка желаний» и исполнили мечты детей из Рязанской и Херсонской областей. Велосипеды, синтезаторы, сапборды, наборы для рисования, большие конструкторы «Лего», кибермодель мини-робота, набор юного боксера, компас, графический планшет, батут — вот список детских желаний, которые вручат детям.

«Каждый подарок — это заветная мечта ребенка. Мы с большим удовольствием участвуем в акции, где каждый из нас может стать добрым волшебником и подарить радость тем, кто в этом нуждается. Всем доставим долгожданные подарки, а также пригласим детей на экскурсию в военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ „Патриот“ в Москве, где они смогут познакомиться с различными образцами военной техники, побывают в настоящей партизанской деревне, а также поупражняются на боевых тренажерах-симуляторах», — рассказала лаборант химического анализа цеха № 10 АО «РНПК» Дарина Сюнчалиева.

РНПК в регионе присутствия ведет политику социальной ответственности бизнеса. В зоне ответственности — образовательные, медицинские и культурные учреждения региона, поселок Турлатово Рязанского района, Окский природный биосферный заповедник. Тесно нефтяники сотрудничают со школой-интернатом имени Полетаева, организуя для воспитанников походы в кино, передавая для них сладкие подарки к Новому году. Большое внимание РНПК уделяет бывшим работникам — труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны. Традиционно накануне Дня Победы молодые специалисты завода приезжают к ним в гости с подарками, приглашают на праздничный концерт.