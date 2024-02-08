Скончался актер из «Белой мглы» и «Смерти прокурора» Энвер Аннакулиев

Причина смерти не раскрывается.

Советский актер Энвер Аннакулиев, известный по ролям в фильмах «Белая мгла» и «Смерть прокурора», скончался на 69-м году жизни в Ашхабаде. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на kino-teatr.ru.

Причина смерти не раскрывается. Однако указано, что она наступила еще 6 февраля.

Аннакулиев начал актерскую карьеру в 1972 году. Первой картиной с его участием стали «Озорные братья». А через пять лет он появился в главной роли в мелодраме «Белая мгла».

Фильмография актера также включает «Голуби живут в Кирязях», «Бастион», «Принц-привидение». В 1990 году на экраны вышла криминальная лента «Смерть прокурора».