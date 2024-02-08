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Рязанцев возмутила организация «Лыжни России» в 2024 году
Читатель сообщил, что в 2024 году на «Лыжне» спортсменам выдали только «два просвечивающихся кусочка ткани» и булавки, вместо привычных номеров и шапочек с логотипом соревнований.

Рязанских лыжников возмутили новые тканевые номера и отсутствие шапок на «Лыжне России». Об этом РЗН. Инфо сообщили читатели.

Читатель сообщил, что в 2024 году на «Лыжне» спортсменам выдали только «два просвечивающихся кусочка ткани» и булавки, вместо привычных номеров и шапочек с логотипом соревнований.

«Каждый год мы участвуем в „Лыжне“. Всегда участникам выдавали красивые большие номера и шапочки. Для нас это не только необходимый инвентарь для соревнований, но и память. В этом году номера просто до возмущения смешные — два просвечивающихся кусочка ткани, которые организаторы предлагают крепить к зимней одежде на маленькие булавочки!», — написал рязанец.

Он отметил, что каждому спортсмену выдавали по 8 булавок.

«Лыжню так масштабно всегда рекламируют, всероссийские соревнования, в этом году вообще выборы, а людям такое безобразие подсовывают. Шапочек кстати вообще нет в этом году», — заключил лыжник.