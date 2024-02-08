Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
Птн, 09
-9°
Сбт, 10
-11°
ЦБ USD 91.26 0.11 09/02
ЦБ EUR 98.35 0.26 09/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
5 039
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
6 519
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
12 746
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
12 865
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанская семья заподозрила скорую помощь в постановке неверного диагноза

Бригада скорой помощи Рязани якобы поставила неправильный диагноз пациенту. Об этом сообщили в группе «Рязань».

Инцидент случился под утром 8 ноября. У мужчины случился инсульт, а фельдшеры поставили ему диагноз деменция, отметив, что «он здоровее нас».

«На перекошенный от инсульта рот дедушки бригада сказала: „Он улыбается. У него деменция“. Медработник поднял руку больного и произнес: „Да он здоровее нас“. Часть времени была упущена», — рассказал внук мужчины.

После этого дедушке вызвали еще одну бригаду, которая доставила его в ОКБ. Там у него, по словам внука, диагностировали обширный инсульт правого полушария.

«Конечно, дедушке уже не поможешь, но отстранение от работы некомпетентных сотрудников, не умеющих распознать инсульт, могло бы сохранить жизнь или хотя бы какую-то дееспособность остального населения. Также есть вопросы к начальству этих сотрудников, почему руководство держит некомпетентных людей. Очень хотелось бы, чтобы в такой важной сфере, как здравоохранение, зерна своевременно отделялись от плевел», — сказал внук.