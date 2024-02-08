Рязанская семья заподозрила скорую помощь в постановке неверного диагноза

Бригада скорой помощи Рязани якобы поставила неправильный диагноз пациенту. Об этом сообщили в группе «Рязань».

Инцидент случился под утром 8 ноября. У мужчины случился инсульт, а фельдшеры поставили ему диагноз деменция, отметив, что «он здоровее нас».

«На перекошенный от инсульта рот дедушки бригада сказала: „Он улыбается. У него деменция“. Медработник поднял руку больного и произнес: „Да он здоровее нас“. Часть времени была упущена», — рассказал внук мужчины.

После этого дедушке вызвали еще одну бригаду, которая доставила его в ОКБ. Там у него, по словам внука, диагностировали обширный инсульт правого полушария.

«Конечно, дедушке уже не поможешь, но отстранение от работы некомпетентных сотрудников, не умеющих распознать инсульт, могло бы сохранить жизнь или хотя бы какую-то дееспособность остального населения. Также есть вопросы к начальству этих сотрудников, почему руководство держит некомпетентных людей. Очень хотелось бы, чтобы в такой важной сфере, как здравоохранение, зерна своевременно отделялись от плевел», — сказал внук.