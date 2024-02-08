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Рязанка рассказала о заблокированном после снегопада селе
По ее словам, выехать из него на машине — нереально.

Жительница Рязанского района пожаловалась на занесенные снегом дороги, из-за которых невозможно куда-либо выехать. Об этом она сообщила в группе «Подслушано у Водителей Рязани». Пост опубликован 8 февраля.

Женщина рассказала, что после снегопада дороги из села Панферово занесло полностью. Выехать из него на машине ВАЗ 2114, по ее словам, нереально.

«Сколько можно терпеть нашу халатность по дорогам? Сегодня приступ случился, так я не могу даже в аптеку съездить. Звонки по инстанциям… Это тупое отфутболивание… Люди как быть? А если приступ повторится и скорая не проедет, что умирать в 36? Я гипертоник», — негодует женщина.