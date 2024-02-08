Рязанка рассказала о невозможности дозвониться до поликлиники Кардиодиспансера

По информации женщины, она не могла связаться с колл-центром в течение 25 минут.

Рязанка рассказала о невозможности дозвониться до колл-центра поликлиники Кардиодиспансера. Этой информацией она поделилась в соцсетях.

Женщина рассказала, что в поликлинике больше нельзя записаться к эндокринологу и неврологу через портал Госуслуг.

«Сегодня 25 минут пыталась дозвониться в колл-центр. Сначала „Вы позвонили в Кардиодиспансер, все операторы заняты. Вам ответит первый освободившийся оператор“, потом слушала музыку, и звонок скидывался. И так несколько раз. Это что за издевательство», — написала пользовательница.