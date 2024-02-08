Рязанка Ксения Григорьева снялась в сериале на ТНТ

Премьера состоится в понедельник, 12 февраля.

В понедельник, 12 февраля, в 21:00 телеканал ТНТ начинает показ нового сериала «Бедные смеются, богатые плачут» (12+). Об этом сообщает «7info» со ссылкой на пресс-службу канала.

В сериале приняла участие актриса из Рязани Ксения Григорьева.

«Моя героиня — „Гриша“, горничная. Девчонка, у которой сложная судьба, но при этом она не перестала верить в чудо и любовь. Веселая, энергичная, мечтательная. Часто попадает в какие-то истории, но старается не унывать и находить выход из них», — рассказывает о своей роли Ксения.

Фото из личного архива Ксении Григорьевой предоставлено пресс-службой ТНТ