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Рязанец получил шесть лет колонии за попытку распространения наркотиков
Отбывать наказание он будет в колонии строго режима.

24-летнего рязанца осудили за то, что он хотел продать наркотики. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина через интернет устроился в «магазин» по продаже наркотиков. Там ему выдали более килограмма вещества для дальнейшего распространения. Вскоре об этом узнали правоохранители.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий виновный был задержан, из 16 „тайников-закладок“ изъято наркотическое средство, кроме того, обнаружена и изъята оптовая партия наркотиков», — рассказали в пресс-службе.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Суд назначил ему шесть лет колонии строгого режима.

Отметим, что приговор в в силу еще не вступил.