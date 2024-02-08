Рязанцы рассказали о водителе автобуса, обматерившем пассажиров

Инцидент произошел в четверг, 8 февраля, на остановке «Муниципальный рынок».

Рязанцы рассказали о водителе автобуса, обматерившем пассажиров. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Рязань».

Судя по публикации, инцидент произошел в четверг, 8 февраля, в 7:20 на остановке «Муниципальный рынок». В транспорт зашли несколько людей.

«Водитель начал кричать, материться на людей, чтобы они вышли с передней площадки (рядом с водителем). Люди протолкнулись, и дверь свободно могла закрыться, но водитель заглушил автобус и продолжал материться и орать. Люди начали говорить, что всем надо на работу и дверь спокойно закрывается, но от водителя не последовало никакой реакции. Простояв две минуты на остановке, автобус все-таки поехал», — написал пользователь.