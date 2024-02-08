Российские военные сорвали три ротации ВСУ на двух направлениях

Две из ротаций сорвали на Южно-Донецком направлении.

Российские военные сорвали три ротации ВСУ на двух направлениях. Об этом сообщает ТАСС .

Две из ротаций сорвали на Южно-Донецком направлении. Там российские военные поразили опорные пункты и места скопления живой силы 23-й бригады Нацгвардии Украины, 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Речь идет о районах Урожайного, Угледара, Доброволья, Водяного и Старомайорского.

Третью ротацию военные сорвали на участке Торского выступа на Краснолиманском направлении.