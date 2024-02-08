РАН: на побережье Камчатки произошло пять землетрясений за сутки

Их магнитуда составляла от 3,6 до 5.

На побережье Камчатки за сутки произошло пять землетрясений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РАН.

Землетрясения произошли 8 февраля. Их магнитуда составляла от 3,6 до 5. Подземные толчки магнитудой 3,6 и 3,7 зафиксировали у восточного побережья Камчатки на расстоянии 148 и 142 километра от Петропавловка-Камчатского. Еще три землетрясения произошли близ Командорских островов в Камчатском крае — их магнитуда составила от 4,6 до 5,0. Расстояние от места толчков до ближайшего населенного пункта — от 35 до 50 километров.

В МЧС уточнили, что подземные толчки на территории Камчатки не ощущались, угрозу цунами там также не объявляли. Сообщений о пострадавших также не поступало.