Президент Финляндии заявил о необходимости готовиться к сложной весне на границе с Россией

По словам президента Саули Ниинисте, РФ якобы использует людей «как инструмент в своих попытках ослабить пограничную безопасность Финляндии».

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что необходимо готовиться к сложной весне на границе с Россией, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, Российская Федерация якобы использует людей «как инструмент в своих попытках ослабить пограничную безопасность Финляндии, подорвать ее внутренний национальный порядок и посеять раздор».

Он отметил, что перед властями Финляндии «стоит сложная и двойная задача: как прибегнуть к помощи законов и как их защитить».

«Приближающаяся весна может бросить нам вызов в обоих отношениях. Возможно, исключительные времена требуют исключительного мышления. В то же время мы должны защищать основу законного порядка», — заявил Ниинисте.