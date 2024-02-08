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Предприниматели Рязанской области могут получить грант на облачные сервисы

МТС запустила грантовую программу в поддержку российских компаний, начинающих осваивать облачные технологии, либо желающих масштабировать их использование. Новые пользователи CloudMTS могут получить доступ к виртуальной инфраструктуре МТС и передовым сервисам провайдера на сумму до 500 тысяч рублей.

Участникам программы станут доступны такие услуги провайдера как: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места и ряд других сервисов. Помимо облачных услуг компании смогут получить консультации ведущих архитекторов CloudMTS по вопросам переноса бизнес-процессов в виртуальную инфраструктуру, снижения затрат на вычислительные мощности и ускорения запуска и масштабирования проектов.

Для миграции в виртуальную инфраструктуру компании необходимо предоставить CloudMTS техническое описание задачи, которую она планирует решить. После этого ей будут выделены облачные ресурсы, необходимые для реализации проекта на протяжении двух месяцев. Максимальный размер гранта — 500 тысяч рублей. Заявку на участие в программе можно оформить через сайт провайдера, после чего обсудить детали проекта с менеджером.

«С каждым годом предприниматели Рязанской области всё активнее внедряют цифровые решения и оптимизируют бизнес-процессы. Мы наблюдаем интерес и рост спроса со стороны организаций, работающих в сфере здравоохранения, образования, а также транспортных компаний. Грантовая программа позволит региональному бизнесу без вложения дополнительных средств оценить удобство облачных сервисов и возможность их использования в собственных бизнес-процесса», — отметил директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.