Полиция рассказала подробности смертельного ДТП в Касимовском районе
Один человек погиб, еще трое пострадали.
В четверг, 8 февраля, примерно в 12:30 на 211 км автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» Касимовского района произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что 54-летний водитель на «Хендай Солярис» столкнулся с автомобилем «Ниссан Террано».
В результате происшествия водитель первой иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия.
За медицинской помощью обращались водитель Ниссана и его пассажиры в возрасте 38 и 44 лет.
По данному факту проводится проверка.