Полиция рассказала подробности смертельного ДТП в Касимовском районе

Один человек погиб, еще трое пострадали.

В четверг, 8 февраля, примерно в 12:30 на 211 км автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» Касимовского района произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что 54-летний водитель на «Хендай Солярис» столкнулся с автомобилем «Ниссан Террано».

В результате происшествия водитель первой иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия.

За медицинской помощью обращались водитель Ниссана и его пассажиры в возрасте 38 и 44 лет.

По данному факту проводится проверка.