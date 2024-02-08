Полицейские нашли оптовую партию марихуаны в квартире 29-летнего рязанца

Наркотики мужчина планировал распространить через закладки по указаниям кураторов интернет-магазина.

Полицейские нашли оптовую партию марихуаны в квартире 29-летнего рязанца. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полиции рассказали, что оперативникам УНК УМВД стало известно, что 29-летний неработающий житель Рязани устроился курьером-закладчиком в нелегальный сетевой наркомаркет. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, и в настоящее время у него имеется непогашенная условная судимость.

Рязанца задержали на улице Есенина. Полицейские нашли у него сверток с гашишем. После этого в его квартире на улице Грибоедова оперативники нашли две большие упаковки и несколько свертков с марихуаной общей массой 866 граммов и около 4 граммов гашиша, упаковочные материалы и электронные весы. Наркотики мужчина планировал распространить через закладки по указаниям кураторов интернет-магазина.

Также на участке местности на улице Грибоедова полицейские нашли закладку с 2 граммами марихуаны, которую недавно разместил наркодилер.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.