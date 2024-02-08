Под Волгоградом пятилетняя девочка утонула в ванной

В Волгоградской области пятилетняя девочка утонула в ванной. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Трагедия случилась в селе Кислово Быковского района. По информации СК, вечером в одном из частных домов на улице Лесной женщина набрала воду в ванную для своей дочки. После того, как девочка залезла в нее, мать ушла в другую комнату. Через некоторое время она вернулась и обнаружило тело ребенка.

По предварительным данным, причиной смерти девочки явилась механическая асфиксия в результате утопления

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Известно, что семья погибшей на каких-либо учетах ранее не состояла.