Под Благовещенском в ДТП погибли два человека

Два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки в Михайловском районе Амурской области. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на прокуратуру региона.

Грузовик Isuzu и легковушка «Волга», в которой ехали четыре человека, столкнулись на 23-м километре дороги Зеленый Бор — село Нижняя Ильиновка.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир легковушки погибли на месте», — говорится в сообщении.

Двум другим пассажирам потребовалась медицинская помощь. Их госпитализировали.

Проводится проверка.