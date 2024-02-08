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Несколько десятков рязанских улиц остались без электричества
Отмечается, что ведутся восстановительные работы.

Несколько десятков рязанских улиц вечером в четверг, 8 февраля, остались без электричества. Об этом сообщили в МУП РГРЭС.

Свет отсутствует по адресам:

  • улица Полевая;
  • улица Пролетарская;
  • Спортивный переулок;
  • улица Горького;
  • улица Введенская;
  • улица Мюнстерская;
  • улица Чернобаевская;
  • 1-й Осенний переулок;
  • 2-й Осенний переулок;
  • 1-й проезд Гагарина;
  • 2-й проезд Гагарина;
  • улица 1-я Железнодорожная;
  • улица Татарская;
  • улица Спортивная;
  • улица Дзержинского;
  • улица Семашко;
  • улица Гагарина.

Ремонтно-восстановительными работами занимается бригада предприятия. Подачу электричества планируют возобновить в течение трех часов с момента отключения.

Помимо этого, аварийно-восстановительные работы ведут по улицам:

  • Никульчинская;
  • Пронская;
  • 1-я Нагорная;
  • 1-я Хлебная;
  • 2-я Хлебная.

Работы по этим адресам будут выполнятся до полного восстановления.