Несколько десятков рязанских улиц остались без электричества

Отмечается, что ведутся восстановительные работы.

Несколько десятков рязанских улиц вечером в четверг, 8 февраля, остались без электричества. Об этом сообщили в МУП РГРЭС.

Свет отсутствует по адресам:

улица Полевая;

улица Пролетарская;

Спортивный переулок;

улица Горького;

улица Введенская;

улица Мюнстерская;

улица Чернобаевская;

1-й Осенний переулок;

2-й Осенний переулок;

1-й проезд Гагарина;

2-й проезд Гагарина;

улица 1-я Железнодорожная;

улица Татарская;

улица Спортивная;

улица Дзержинского;

улица Семашко;

улица Гагарина.

Ремонтно-восстановительными работами занимается бригада предприятия. Подачу электричества планируют возобновить в течение трех часов с момента отключения.

Помимо этого, аварийно-восстановительные работы ведут по улицам:

Никульчинская;

Пронская;

1-я Нагорная;

1-я Хлебная;

2-я Хлебная.

Работы по этим адресам будут выполнятся до полного восстановления.