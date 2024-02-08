Несколько десятков рязанских улиц остались без электричества
Отмечается, что ведутся восстановительные работы.
Несколько десятков рязанских улиц вечером в четверг, 8 февраля, остались без электричества. Об этом сообщили в МУП РГРЭС.
Свет отсутствует по адресам:
- улица Полевая;
- улица Пролетарская;
- Спортивный переулок;
- улица Горького;
- улица Введенская;
- улица Мюнстерская;
- улица Чернобаевская;
- 1-й Осенний переулок;
- 2-й Осенний переулок;
- 1-й проезд Гагарина;
- 2-й проезд Гагарина;
- улица 1-я Железнодорожная;
- улица Татарская;
- улица Спортивная;
- улица Дзержинского;
- улица Семашко;
- улица Гагарина.
Ремонтно-восстановительными работами занимается бригада предприятия. Подачу электричества планируют возобновить в течение трех часов с момента отключения.
Помимо этого, аварийно-восстановительные работы ведут по улицам:
- Никульчинская;
- Пронская;
- 1-я Нагорная;
- 1-я Хлебная;
- 2-я Хлебная.
Работы по этим адресам будут выполнятся до полного восстановления.