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Названа распространенная жалоба рязанцев в адрес прокуратуры
Она находится на контроле генпрокурора России Игоря Краснова.

20 процентов всех обращений из Рязанской области связаны с некачественным водоснабжением. Об этом сообщил первый заместитель прокурора Рязанской области Никита Зубко, пишет «Вид Сбоку».

"Мы фиксируем жалобы граждан о некачественной воде и авариях на сетях практически во всех муниципалитетах", — пояснил Зубко.

Также он добавил, что проблема водоснабжения в регионе находится на контроле генпрокурора России Игоря Краснова.

Отмечается, что износ сетей водоснабжения в Рязанской области составляет 80%.