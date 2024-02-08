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Минобороны РФ: из украинского плена вернулись 100 российских военнослужащих
Освобожденных военных доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

Из украинского плена вернулись 100 российских военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«8 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что освобожденных военных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — сообщили в ведомстве.