Минобороны РФ: из украинского плена вернулись 100 российских военнослужащих

Освобожденных военных доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

Из украинского плена вернулись 100 российских военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«8 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что освобожденных военных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — сообщили в ведомстве.