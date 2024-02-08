И.о. ректора РГУ имени Есенина Игорь Мурог поздравил студентов и преподавателей с днем российской науки

И.о. ректора РГУ имени Есенина Игорь Мурог поздравил студентов и преподавателей с днем российской науки. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Рязанский государственный университет имени Сергея Есенина вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона и страны. Научная деятельность в университете осуществляется на базе 8 научных школ, 10 научно-исследовательских центров и лабораторий, астрономической обсерватории, биостанции. Благодаря поддержке, которую университет оказывает научно-педагогическим работникам, в 2023 году вуз выполнил требования к показателям научной деятельности и кадрового потенциала для открытия диссертационного совета по педагогическим специальностям. Мы гордимся нашими коллективами, в числе которых получатели грантов Российского научного фонда», — отметил Мурог.

Исполняющий обязанности ректора пожелал ученым и научным коллективам университета плодотворной работы, научной новизны исследований, внедрения результатов интеллектуальной деятельности и благодарных преемников традиций научных школ.

«Спасибо научным работникам и профессорско-преподавательскому составу за энергию и мудрость, за смелость научного поиска, за верность призванию исследователя, за воспитание молодых специалистов, за знания, которые вы направляете на благо развития научных школ, системы образования, культуры, промышленности, обороноспособности и социальной стабильности нашей Родины», — заключил Мурог.