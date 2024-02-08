Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за непогоды
В Госавтоинспекции рассказали, что 8 февраля в регионе ожидается метель и мокрый снег. На дорогах возможен гололед и гололедица.
Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за непогоды. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.
В Госавтоинспекции рассказали, что 8 февраля в регионе ожидается метель и мокрый снег. На дорогах возможен гололед и гололедица.
«Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток», — написали в сообщении.