Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за непогоды

В Госавтоинспекции рассказали, что 8 февраля в регионе ожидается метель и мокрый снег. На дорогах возможен гололед и гололедица.

Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за непогоды. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

В Госавтоинспекции рассказали, что 8 февраля в регионе ожидается метель и мокрый снег. На дорогах возможен гололед и гололедица.

«Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток», — написали в сообщении.