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Эксперты назвали лидеров по обеспечению цифровой безопасности пользователей

Сравнительный анализ был проведен среди восьми российских экосистем и операторов связи, в линейке которых имеются сервисы цифровой безопасности, в том числе антиспам-сервисы и сервисы защиты от утечек персональных данных и мониторинга кредитной истории. Согласно исследованию J`son & Partners, самую широкую линейку сервисов безопасности для абонентов и пользователей имеет экосистема МТС. На втором месте — Мегафон, третью строку поделили Яндекс, Теле2, Билайн и Тинькофф.

Также исследователи провели глубокий анализ одного из самых востребованных и распространенных направлений — антиспам-сервисов. Наиболее сильные предложения в этом сегменте выявлены также у МТС. На втором месте идет Билайн, третье место поделили Мегафон и Яндекс.

На конец 2023 года опция мониторинга утечек персональных данных и кредитной истории была доступна лишь у МТС и Сбера.

Как считают авторы исследования, сегмент антиспам-сервисов как часть рынка цифровой безопасности абонентов уже находится на высокой стадии зрелости, а сегмент сервисов по защите от утечек персональных данных и мониторинга кредитной истории продолжит активно развиваться в ближайшее время.

«Все, наверное, почувствовали, что за последний год число спам-звонков резко увеличилось. Это связано с возросшей маркетинговой активностью участников рынка, в результате абоненты испытывают настоящий натиск. Вручную номера, конечно, блокируются в телефонной книге, но спамеры также учитывают это и срок жизни таких номеров сокращается. Сегодня он используется не более часа. С помощью нового экосистемного функционала мы сможем быстрее блокировать номера, которые могут содержать спам, то есть ограничения вводятся автоматически. Не стоит беспокоиться, что абонент пропустит какую-то ожидаемую или важную информацию. Данные обо всех блокированных звонках сохраняются в сообщениях», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.