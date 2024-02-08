Британия отказалась поставлять Украине респираторы и медицинское оборудование

Отмечается, что Украина попросила 2000 респираторов, но получила отказ.

Британия отказалась поставлять Украине респираторы и медицинское оборудование. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, Британия, несмотря на запрос Украины, утилизирует медицинское оборудование для интенсивной терапии. Технику использовали во время пандемии коронавируса.

Отмечается, что Украина попросила 2000 респираторов, но получила отказ.