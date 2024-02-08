Байден: Украина находится на критической точке конфликта из-за нехватки помощи

«А мы что делаем? Отступаем?» — пожаловался американский лидер.

Украина находится на критической точке конфликта на фоне сокращения помощи, заявил президент США Джо Байден. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

На мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке он выразил обеспокоенность тем, что украинские союзники бросают Киев, подчеркнув, Украина находится на критической точке конфликта.

«А мы что делаем? Отступаем?» — пожаловался американский лидер.