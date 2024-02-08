Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
Птн, 09
-10°
Сбт, 10
-11°
ЦБ USD 91.15 0.47 08/02
ЦБ EUR 98.09 0.65 08/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
4 964
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
6 444
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
12 677
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
12 803
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Байден: Украина находится на критической точке конфликта из-за нехватки помощи
«А мы что делаем? Отступаем?» — пожаловался американский лидер.

Украина находится на критической точке конфликта на фоне сокращения помощи, заявил президент США Джо Байден. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

На мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке он выразил обеспокоенность тем, что украинские союзники бросают Киев, подчеркнув, Украина находится на критической точке конфликта.

«А мы что делаем? Отступаем?» — пожаловался американский лидер.