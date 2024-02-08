64-летний рязанец отправил телефонным мошенникам 750 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

64-летний рязанец отправил телефонным мошенникам 750 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По словам жителя Новомичуринска, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центрального банка и сообщил о мошеннических действиях со счетом пенсионера. Якобы для аннулирования незаконного кредита мошенник убедил мужчину самостоятельно оформить займ в банке и перевести сумму на «безопасный счет».

Следуя инструкциям злоумышленника, новомичуринец оформил кредит, приехал в Рязань в офис определенного банка и перевел на счет, который ему продиктовал лжеработник. После этого собеседник прекратил связь.

Потерпевший осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.