Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 07
Чтв, 08
Птн, 09
-13°
ЦБ USD 91.15 0.47 08/02
ЦБ EUR 98.09 0.65 08/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
4 579
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
6 030
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
12 302
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
12 445
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Жителю Ряжского района дали 13 лет тюрьмы за убийство сожительницы
Он нанес женщине не менее 70 ударов, в том числе по голове.

Жителю Ряжского района дали 13 лет тюрьмы за убийство сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Убийство произошло еще в январе 2020 года. Пьяный 47-летний мужчина поругался и избил сожительницу. Он нанес женщине не менее 70 ударов, в том числе по голове. От полученных травм она скончалась.

По ходатайству подсудимого уголовное дело было рассмотрено судом с участием присяжных заседателей. Приговором суда виновному назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.