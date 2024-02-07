Жителю Ряжского района дали 13 лет тюрьмы за убийство сожительницы

Он нанес женщине не менее 70 ударов, в том числе по голове.

Жителю Ряжского района дали 13 лет тюрьмы за убийство сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Убийство произошло еще в январе 2020 года. Пьяный 47-летний мужчина поругался и избил сожительницу. Он нанес женщине не менее 70 ударов, в том числе по голове. От полученных травм она скончалась.

По ходатайству подсудимого уголовное дело было рассмотрено судом с участием присяжных заседателей. Приговором суда виновному назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.