Жителя Рязанской области осудили за долг по алиментам в полмиллиона рублей

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Жителя Рязанской области осудили за долг по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что ранее привлеченный к административной ответственности мужчина, имея на иждивении еще троих малолетних детей, мер к трудоустройству не принимал, добровольной материальной и иной помощи своему несовершеннолетнему сыну не оказывал.

Сумма невыплаченных алиментов составила свыше 450 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.