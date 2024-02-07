Жителя Рязанской области осудили за долг по алиментам в полмиллиона рублей
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Жителя Рязанской области осудили за долг по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что ранее привлеченный к административной ответственности мужчина, имея на иждивении еще троих малолетних детей, мер к трудоустройству не принимал, добровольной материальной и иной помощи своему несовершеннолетнему сыну не оказывал.
Сумма невыплаченных алиментов составила свыше 450 тысяч рублей.
Суд назначил наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.