Житель Первоуральска убил парализованную жену и покончил с собой

Житель Первоуральска убил парализованную жену, а затем покончил с собой. Об этом сообщил Mash.

40-летние Рустам и Елена долго не отвечали на звонки. Квартира была заперта изнутри на щеколду. Старший сын решил залезть через окно. Когда он попал внутрь — увидел, что родители мертвы.

Уточняется, что мужчина убил парализованную жену и покончил с собой.

Известно, что Елена долго болела туберкулезом и была парализована. Накануне муж хотел поместить супругу в пансионат.

У пары остались два ребенка. Младшему 14 лет.