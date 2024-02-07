Взявшего интервью у Путина журналиста Такера Карлсона внесли в базу «Миротворец»
Журналиста обвиняют в «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины», а также «манипуляции общественно значимой информацией».
Взявшего интервью у Путина журналиста Такера Карлсона внесли в базу «Миротворец». Об этом сообщает RT.
По данным издания, Такер Карлсон числится в базе украинского сайта «Миротворец», куда вносятся данные людей, признанных Украины.
Журналиста обвиняют в «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины», а также «манипуляции общественно значимой информацией».
Ранее стало известно, что Такер Карлсон взял интервью у Путина.
Фото: медиабанк РИА Новости.