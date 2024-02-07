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В Рязанской области задержали 42-летнего «поклонника» террориста Брейвика
Силовики задержали 42-летнего Олега Кобу, который призывал подростков к убийствам.

В Рязанской области задержали 42-летнего «поклонника» террориста Брейвика. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативные сводки».

Силовики задержали 42-летнего Олега Кобу, который призывал подростков к убийствам. Примером для подражания у мужчины стал террорист Брейвик, совершивший массовый расстрел 77 человек в норвежском молодежном лагере, требуя изменения миграционной политики государства.

Коба доказывал подросткам необходимость подобных действий в России. Однако сам идти на преступления не планировал.

Возбуждено уголовное дело.