В Рязанской области в ДТП на федеральной трассе Р-22 погиб 55-летний тамбовчанин

Авария произошла во вторник, 6 февраля.

В ДТП на трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области погиб мужчина. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла во вторник, 6 февраля, примерно в 20:00, на 239 километре трассы в Пронском районе.

По предварительным данным, 55-летний тамбовчанин на Ford Mondeo столкнулся с грузовиком Renault Premium, которым управлял 32-летний житель Саратовской области.

В результате аварии погиб водитель легковушки.

Полицейские начали проверку.