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В Рязанской области подростков осудили за нападение на мужчину
По данным следствия, пьяные рыбновцы 2006 и 2007 года рождения избили знакомого, отобрали у него телефон и банковскую карту.

В Рыбном подростков осудили за нападение на знакомого. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

По данным следствия, двое горожан 2006 и 2007 годов рождения в пьяном состоянии избили знакомого и забрали у него мобильный телефон и банковскую карту, потратив часть денег пострадавшего.

Виновных приговорили к условному наказанию. Также им предстоит возместить моральный и имущественный вред потерпевшему в размере 200 тысяч рублей.