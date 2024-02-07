В Рязанской области осудили мужчину, до смерти забившего знакомого
Трагедия произошла в сентябре 2023 года.
Жителя Михайловского района осудили за причинение смертельных травм знакомому. Об этом сообщило региональное управление Следкома.
Инцидент произошел в сентябре 2023 года.
По информации следствия, мужчина 1980 года рождения был в гостях у знакомого. Во время бытовой ссоры пьяный михайловец избил хозяина жилища. От полученных травм потерпевший умер на месте.
Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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