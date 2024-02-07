В Рязанской области осудили мужчину, до смерти забившего знакомого

Трагедия произошла в сентябре 2023 года.

Жителя Михайловского района осудили за причинение смертельных травм знакомому. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года.

По информации следствия, мужчина 1980 года рождения был в гостях у знакомого. Во время бытовой ссоры пьяный михайловец избил хозяина жилища. От полученных травм потерпевший умер на месте.

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото — unsplash.com