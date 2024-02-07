В рязанской Горроще скорая помощь не смогла проехать на вызов к ребенку
Машина забуксовала из-за гололеда.
В среду, 7 февраля, в Горроще скорая помощь не смогла проехать на вызов к ребенку. Об этом РЗН. инфо сообщил читатель.
Как отметил рязанец, на Светлый проезд № 17 вызвали скорую помощь, так как у ребенка поднялась высокая температура.
«Скорая помощь не смогла проехать к дому по улице и 20 метров. Они буксовали из-за гололеда, припорошенного снегом. Бригаде пришлось идти пешком до нас, так как администрация даже посыпать дороги не может. У нас немаленькая улица, так еще и нет тротуара. Пройти по гололеду такое расстояние достаточно сложно», — рассказал мужчина.
Напомним, с декабря 2023 рязанцы рассказывали о застрявших машинах скорой помощи в Дашково-Песочне.
Фото из архива РЗН.инфо.