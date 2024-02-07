В Рязани за распространение наркотиков осудили участников ОПГ

Обвиняемым назначили наказание в зависимости от роли в организации и тяжести преступлений.

В Рязани осудили 12 лиц, причастных к распространению наркотиков в составе ОПГ. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В течение 2021 года полицейские задержали граждан, занимавших должности «межрегиональных курьеров», «оптовых» и «розничных закладчиков». Подсудимые привозили в Рязанскую область наркотики и распространяли их. Среди задержанных — один иностранец, жители Рязанской и других областей. Всего из незаконного оборота изъяли более пяти килограммов синтетических наркотиков.

В начале февраля Московский райсуд вынес приговор обвиняемым. Каждый получил срок от пяти до 11,6 лет в зависимости от занимаемой в группировке роли и тяжести преступлений.