В Рязани осудят мужчину, который напал на сотрудника Госавтоинспекции

На него возбудили уголовное дело. Оно направлено в суд.

В Рязани осудят мужчину, который напал на сотрудника Госавтоинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Все произошло еще в ноябре прошлого года. Инспектор ДПС остановил автомобиль, за рулем которого был пьяный 38-летний рязанец. При ознакомлении с протоколом, рязанец ударил полицейского авторучкой в область носа.

На него возбудили уголовное дело. Оно направлено в суд.