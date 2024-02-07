В России планируют повысить аспирантские стипендии и доплаты за научные степени

В целях повышения престижа профессии ученого.

В Российской академии наук прорабатывают вопрос о повышении престижности профессии ученого. Об этом сотрудникам « Известий » сообщил президент РАН Геннадий Красников.

Он отметил, что академия хочет, чтобы у молодых ученых были достойные рабочие места с передовой аппаратурой. Также она стремится заинтересовать новых ученых исследованиями, которые помогут им вырасти до мирового уровня.

«Вырабатываются механизмы, чтобы молодые ученые на старте карьеры могли обзаводиться жильем. Решается вопрос о повышении аспирантской стипендии и кратном увеличении доплат за кандидатские и докторские степени», — отметил Красников.

Отмечается, что сейчас РАН с Министерством науки и высшего образования реализует программу, по которой ученые в возрасте до 30 лет получают дополнительные средства.