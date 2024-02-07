В Польше высказались о ликвидации Калининградской области

Об этом заявил экс-замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипча.

Экс-замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область «оккупированной территорией». Об этом пишет RT со ссылкой на Rzeczpospolita.

Скшипчак заявил, что в случае конфликта России и НАТО Калининградская область будет ликвидирована.

«В случае конфликта между НАТО и Россией будущим для Кёнигсбергской (Калининградской. — RT) области станет ликвидация этой „оккупированной“ Россией территории», — сказал Скшипчак.