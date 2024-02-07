В Перми пожилая женщина замерзла насмерть

Местонахождение женщины было неизвестным с 3 февраля.

В Перми завершились поиски пожилой женщины. По данным поискового отряда «ПрикамьеПоиск», она погибла, пишет 59.ru .

Местонахождение женщины было неизвестным с ночи 3 февраля. Отмечается, что у погибшей была деменция.

«Она жила с родственниками и ушла ночью, когда они спали. Волонтеры выходили на поиски, но они оказались безуспешными», — рассказали агентству поисковики. По данным издания, женщина замерзла насмерть.