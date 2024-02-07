В Ленинградской области мальчик, которого соблазнила учительница, отказался ходить в школу

В Ленинградской области мальчик, которого соблазнила учительница, отказался ходить в школу. Об этом сообщил портал LIFE .

«Мальчик, которого учительница соблазняла, не вернулся в школу. Ему сейчас необходима помощь психолога», — рассказал родитель одного из одноклассников пострадавшего.

По его словам, у класса нет постоянного педагога, а учителя меняются в зависимости от предмета. Также чувствуется напряженная обстановка среди детей и сотрудников школы. Семья пострадавшего ребенка отказалась от комментариев.