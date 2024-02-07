В Касимовском районе задержали рецидивистку, которая украла деньги из дома пенсионерки

Возбуждено уголовное дело.

В Касимовском районе задержали рецидивистку, которая украла деньги из дома пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

В полицию обратилась 77-летняя жительница поселка Елатьма и сообщила, что из дома пропали 50 тысяч рублей.

Женщина рассказала полицейским о том, что накануне ушла из дома на пару часов по делам, а когда вернулась, решила достать из тайника пару купюр. Пенсионерка подняла клеенчатую скатерть на обеденном столе и увидела, что от крупной суммы денег, которая там хранилась, осталась лишь пара мелких банкнот. 50 тысяч рублей пропали.

Выяснилось, что женщина уходя из дома, заперла входную дверь и повесила ключ в тайном месте на воротах. Как пояснила пожилая женщина, она делает это, чтобы не потерять ключ на улице. Жительница поселка была уверена в том, что этот ключ никто не найдет и никто не заметит ее маневр, хотя она поступала так неоднократно.

Вскоре оперативники узнали, что в Касимове местная жительница похвастала знакомым — «бабушка сама приготовила для нее ключик на гвоздике на воротах». Полицейские проверили эту информацию и выяснили, что к краже денег причастна 32-летняя жительница Касимова. Ее нашли и задержали.

Ранее суд неоднократно признавал эту женщину виновной в совершении квартирных краж. Впервые она украла еще в подростковом возрасте. Позже провела несколько лет в местах лишения свободы.

По предварительной информации, 32-летняя жительница Касимова специально приехала в Елатьму, чтобы выбрать дом для хищения. В какой-то момент она заметила пенсионерку, выходящую из дома. Она видела процесс помещения ключа в «тайник» и, дождавшись, когда хозяйка скроется из виду, беспрепятственно проникла в дом, нашла деньги под скатертью и скрылась. При этом она заперла дом и вернула ключ на место. Часть похищенных денег рецидивистка успела истратить, остальное — изъяли полицейские.

Возбуждено уголовное дело.