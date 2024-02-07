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В Калининграде мужчина насмерть забил свою жену дубинкой

В Калининграде мужчина убил свою 32-летнюю жену. Об этом сообщили в Telegram-канале «Инцидент Россия».

Вечером девушка и ее 42-летний муж смотрели телевизор. Когда девушка отошла на кухню, муж взял ее телефон и начал читать сообщения. Вернувшись в комнату мужчина закатил скандал, а после стал избивать супругу руками, ногами и дубинкой. Вскоре девушка перестала шевелиться и начала синеть. Муж вызвал скорую, однако медики констатировали смерть.

У погибшей остались трое детей и пожилые родители.