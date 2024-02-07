В Госдуме хотят запретить рубку городских лесов еще до фиксации их границ

Сейчас закон позволяет вырубать леса до официальной записи об их границах в ЕГРН.

Депутаты Госдумы разработали законопроект, по которому запрещается рубка городских лесов еще до официальной записи об их границах в ЕГРН. Об этом пишет ТАСС .

Авторы документа указали, что до постановки земель на кадастровый учет, возможны ситуации, когда ведется самовольная рубка деревьев с этих территорий, а в их границах выбрасывается мусор или происходит застройка. При этом они отметили, что сегодня площади городских лесов государство вправе защитить только после постановки их на госучет.

«До этого момента леса в черте города подвергаются нерациональному и зачастую неправомерному использованию. Городские леса уничтожаются, что, на наш взгляд, недопустимо. Это легкие городов. Мы видим эту проблему, связанную с застройкой и вырубкой деревьев, и в Москве, и в других городах», — подчеркнул один из автором законопроекта Иван Сухарев.