В Госдуме хотят разрешить употреблять продукты до их оплаты

Потому что недосказанность и неоднозначность трактовки норм порождает конфликты между покупателями и персоналом магазинов.

В Госдуму внесли законопроект, по которому разрешается употреблять продукты до оплаты на кассе. Об этом сообщили « Известия ».

Согласно действующим законом, сейчас нет ни запрета на употребление продуктов до оплаты, ни разрешения. Депутаты хотят узаконить эту процедуру при условии, что товар имеет упаковку и фиксированную цену.

«Таким образом, покупатель, беря товар с полки, выражает своими действиями согласие с офертой с условием последующей оплаты товаров на кассе. Соответственно, фактически товар поступил во владение покупателя, а это означает, что потребитель может производить с ним любые действия, обязанность оплатить такой товар не снимается с потребителя», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Автор законопроекта депутат Ярослав Нилов отметил, что недосказанность и неоднозначность трактовки норм порождает конфликты между покупателями и персоналом магазинов.