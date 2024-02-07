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В Госдуме хотят разрешить употреблять продукты до их оплаты
Потому что недосказанность и неоднозначность трактовки норм порождает конфликты между покупателями и персоналом магазинов.

В Госдуму внесли законопроект, по которому разрешается употреблять продукты до оплаты на кассе. Об этом сообщили «Известия».

Согласно действующим законом, сейчас нет ни запрета на употребление продуктов до оплаты, ни разрешения. Депутаты хотят узаконить эту процедуру при условии, что товар имеет упаковку и фиксированную цену.

«Таким образом, покупатель, беря товар с полки, выражает своими действиями согласие с офертой с условием последующей оплаты товаров на кассе. Соответственно, фактически товар поступил во владение покупателя, а это означает, что потребитель может производить с ним любые действия, обязанность оплатить такой товар не снимается с потребителя», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Автор законопроекта депутат Ярослав Нилов отметил, что недосказанность и неоднозначность трактовки норм порождает конфликты между покупателями и персоналом магазинов.