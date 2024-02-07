В Челябинске 15-летняя школьница выпала с 20-го этажа

В Челябинске 15-летняя школьница выпала с 20-го этажа высотки в микрорайоне «Академ Riverside». По словам очевидцев, тело девушки нашли возле дома. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах.

«Вечером выходила из подъезда и увидела тело девочки, на вид совсем маленькая. На месте работают сотрудники полиции», — рассказала изданию читательница.

Трагедия произошла под окнами дома № 97а на Университетской Набережной.

Школьница была из благополучной семьи. В многоэтажке, в которой произошла трагедия, девочка не проживала. Возможно, она находилась у кого-то в гостях.