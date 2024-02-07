В Белгородской области при обстреле предприятия пострадали двое

По информации Вячеслава Гладкова, их доставят в белгородскую больницу № 2.

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали двое сотрудников одного из промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, украинские военные обстреляли Шебекино.

«У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия. Бригада скорой доставляет их в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — отметил Гладков.

Помимо этого, снаряды попали на территорию стоянки предприятия — посечено десять машин, в одном из цехов пробита кровля.