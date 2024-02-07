В 2023 году рязанские предприниматели привлекли почти 2 млрд рублей кредитов под «зонтичные» поручительства

В Рязанской области предприниматели за прошлый год привлекли под «зонтичные» поручительства 1,8 млрд руб. По сравнению с 2022 годом прирост составил 62%. Такие данные привела Корпорация МСП.

«Зонтичные» поручительства — это упрощенный способ получить банковское финансирование. Благодаря этому механизму можно быстро получить кредит под поручительство Корпорации МСП при недостаточном залоговом обеспечении. Поручительство обеспечивает до 50% от суммы кредита.

Отмечается, что по всей стране малый и средний бизнес привлек более 312 млрд руб. кредитов за счет «зонтичных» поручительств. Этот показатель увеличился на 36%. Наибольший прирост привлеченных средств показали гостиницы и заведения общественного питания (+145%), административная деятельность (+110%), культура и спорт (+ 90%), транспортировка и хранение (+68%).

В пятерку лидеров среди регионов по приросту объемов такого кредитования вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области и Татарстан. В топ-5 банков по объемам выданных под «зонтичные» поручительства кредитных средств в 2023 году вошли Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, Совкомбанк и МСП Банк.

«Немаловажен и тот факт, что сохраняется высокая доля микробизнеса среди получателей средств под „зонтичные“ поручительства. В 2023 году они составляли 76% от общего количества выданных банками кредитов», — прокомментировал статистику генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, механизм был запущен по поручению Президента Владимира Путина в 2021 году. Он реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал глава государства и курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.