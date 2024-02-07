Суд признал законным многомиллионный штраф для рязанского завода

ФАС признала «Ларта Гласс Рязань» нарушителем антимонопольного законодательства.

Арбитражный суд Москвы признал законными решения, предписания и штрафы ФАС в отношении предприятий «Ларта Гласс Рязань» и ООО «Ларта Гласс Ростов». Об этом сообщила пресс-служба ФАС России.

В 2022 году служба признала организации нарушителями антимонопольного законодательства. По информации ведомства, компании, занимающие доминирующее положение на рынке листового стекла, с января 2021 по июль 2022 года увеличили цену на продукцию на 80-90% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Анализ службы показал, что цена на листовое стекло увеличивалась более быстрыми темпами при незначительном росте себестоимости. Обстоятельства подтвердили факт установления монопольно высокой цены.

Компаниям выдали предписания, направленные на обеспечение конкуренции. В рамках административного производства ООО «Ларта Гласс Рязань» оштрафовали на 113 305 691 рубль, а ООО «Ларта Гласс Ростов» — на 113 792 020 рублей.

Отмечается, что для исполнения предписания компании разработали проекты торгово-сбытовых политик, направленных на повышение прозрачности ценообразования и взаимодействия с контрагентами.